Zucchine, melanzane e marijuana a Pedara

PEDARA (CATANIA) – I carabinieri hanno denunciato un 49enne per produzione di marijuana. Durante un servizio di controllo effettuato nel centro storico, i militari hanno notato una persona che fumava qualcosa che assomigliava ad una sigaretta ma aveva un odore pungente. Insospettiti, i carabinieri hanno deciso di perquisire la sua abitazione e nell’orto retrostante hanno scoperto una pianta di marijuana insieme a zucchine e melanzane. L’uomo ha ammesso di averla coltivata per produrre degli spinelli da fumare a casa, consegnando altre quattro infiorescenze essiccate di marjuana che aveva riposto in un portasigari.