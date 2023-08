Catania, agenti minacciati dal meccanico

CATANIA – Il titolare di un’officina meccanica totalmente abusiva è stato indagato a Catania per il rifiuto di fornire le proprie generalità, minacce e resistenza a pubblico ufficiale: infatti si è fortemente opposto al controllo della polizia, tentando di impedire l’ingresso degli agenti. Scovate anche 3 violazioni amministrative: mancanza di Scia, assenza di autorizzazione comunale per l’esercizio di mestieri rumorosi e mancata tenuta del registro carico e scarico rifiuti pericolosi. Sono scattate multe per 10 mila euro. Senza autorizzazioni anche un’autocarrozzeria: il titolare è stato indagato per immissione di fumi nocivi nell’atmosfera.