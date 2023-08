Aerei e traghetti: per i siciliani prezzi da paura

Ammesso non si sia prenotato prima il viaggio di ritorno dalle ferie oppure se un sardo o un siciliano decidessero di fare un viaggio sulla Penisola il prezzo da pagare sarebbe altissimo anche a fine agosto. Assoutenti ha verificato il prezzo delle tratte principali dalle due isole con prezzi che per i voli e per i traghetti girano intorno ai 300 euro. Ecco la mappa dei prezzi fornita dall’associazione.

VOLI (27 agosto solo andata, un passeggero, escluso extra: bagaglio a mano, scelta posto a sedere, ecc): Palermo-Milano da 284 euro; Palermo-Roma da 111 euro; Palermo-Bologna da 240 euro; Palermo-Parma da 317 euro; Palermo-Genova da 300 euro; Palermo-Torino da 274 euro; Catania-Milano da 220 euro; Catania-Roma da 228 euro; Catania-Bologna da 205 euro; Catania-Pisa da 328 euro; Catania-Genova da 253 euro; Catania-Firenze da 261 euro.

TRAGHETTO (27 agosto, 2 adulti, più 2 bambini, più l’auto): Palermo-Napoli 320 euro; Lipari-Napoli (senza auto) 386.