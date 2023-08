Vuole vedere la figlia, minaccia di buttarsi giù

PALERMO – Un palermitano di 50 anni è stato salvato da un polizotto mentre minacciava di gettarsi dal tetto di una palazzina di tre piani. L’uomo ai domiciliari voleva vedere la figlia nata appena sei giorni fa. E’ successo in via Porta di Mare, tra Partanna e Mondello, dove gli agenti delle volanti hanno soccorso, portato in ospedale e poi arrestato per evasione l’uomo che minacciava di suicidarsi. I poliziotti hanno trovato l’uomo seduto sul cornicione che urlava: “Se non mi fate vedere mia figlia mi ammazzo”. Gli agenti hanno contattato l’ex compagna.

La donna dopo una lunga trattativa ha deciso di recarsi sotto la casa dell’uomo e farsi vedere con la bimba in braccio. La donna era contraria perché il 50 enne non aveva voluto riconoscere la bimba. Mentre l’uomo era distratto nel guardare la piccola un agente di polizia è riuscito a bloccarlo. Non appena lo ha immobilizzato l’uomo è stato prima portato al pronto soccorso di Villa Sofia per accertamenti e poi, su disposizione del pm, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.