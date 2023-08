Posteggiatore abusivo con divisa al teatro greco

SIRACUSA – Gli agenti delle volanti hanno denunciato un 40enne che stava esercitando l’attività di parcheggiatore abusivo in via Ettore Romagnoli, davanti al parco archeologico della Neapolis, a Siracusa. L’uomo, già sottoposto a daspo urbano, è stato denunciato per sostituzione di persona e inosservanza ai provvedimenti dell’Autorità. Gli agenti hanno notato il 40enne che indossava una polo di colore bianco con la scritta “Coop. Operatori del traffico Città di Siracusa” e un marsupio, all’interno del quale c’erano 138 bigliettini con disegnato lo stesso logo impresso sulla polo e la punzonatrice per timbrare i biglietti. L’uomo aveva anche 46 euro, in monete di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita.