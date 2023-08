La dirigente dell’ufficio spettacoli e sport del Comune di Priolo Gargallo, nel Siracusano, è stata denunciata dagli agenti del commissariato per aver organizzato, nell’area mercatale di Marina di Priolo, uno spettacolo con schiuma party, gonfiabili e animazione senza le autorizzazioni. Lo spettacolo, organizzato dal Comune per il Ferragosto, si è svolto pur non avendo l’autorizzazione di pubblica sicurezza rilasciata dal commissariato.