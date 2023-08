Ragusa, bloccato mentre incassa il pizzo

RAGUSA – Un 33enne è stato arrestato dalla squadra mobile di Ragusa in flagranza di reato per estorsione. L’uomo è stato bloccato dopo avere ricevuto una tangente da un imprenditore al quale aveva chiesto il pizzo di 300 euro a settimana ‘in cambio della protezione’. L’operazione di polizia è scattata dopo la denuncia della vittima. Il suo arresto è stato convalidato dal gip. E’ al vaglio della Procura la posizione di un uomo che era alla guida dell’auto sulla quale il 33enne stava per salire dopo avere incassato la tangente.