Imbottigliato nel traffico, prende a pugni l’autista

Un autista di Atm, in servizio sulla linea n. 25, è stato aggredito al villaggio Gesso, a Messina. Un automobilista si è scagliato contro il dipendente dell’azienda di trasporto, colpendolo con un pugno in pieno volto. L’aggressione si è svolta alle porte del villaggio collinare, lungo la Strada Statale 113, intasata dalle automobili posteggiate ai margini della strada per una manifestazione. L’autista colpito al volto è riuscito comunque, dopo avere avvisato la centrale operativa della Polizia municipale, a condurre il mezzo al capolinea di Ponte Gallo e ricevere le cure del caso.

Il sindaco Federico Basile, nell’esprimere solidarietà all’autista, condanna fermamente “a nome mio e della giunta municipale la vile aggressione subìta dal dipendente di Atm, mentre prestava il proprio servizio. Purtroppo non è il primo caso che si verifica, ma interventi sanzionatori di una certa rilevanza devono avere una funzione repressiva e allo stesso tempo esemplare per evitare il ripetersi di tali episodi che nulla hanno a che fare con il sano comportamento in una società civile che vive di regole e le rispetta”.

L’automobilista, probabilmente innervosito dall’imbottigliamento del traffico, ha colpito forse in preda ad un impeto l’autista del mezzo pubblico il quale ha subito denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. Al vaglio degli inquirenti c’è adesso il sistema di videosorveglianza, installato sui mezzi che potrebbe consentire di identificare l’aggressore.