SAN VITO LO CAPO (TRAPANI) – I carabinieri hanno arrestato per tentato furto di una bicicletta elettrica, un giovane palermitano di 24 anni. I militari sono stati chiamati dal fratello della vittima che tornando a casa aveva incrociato un giovane in sella a una e-bike che gli è sembrata familiare. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo mentre cercava di raggiungere un furgone per portare via la bici. Il gip di Trapani ha convalidato l’arresto per tentato furto e ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di firma nei confronti del giovane.