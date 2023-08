Evade dai domiciliari e scippa un’anziana

CALTAGIRONE (CATANIA) – Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri per evasione e furto con strappo. Al giovane, già sottoposto ai domiciliari, è stato applicato il braccialetto elettronico, in conseguenza delle gravi condotte accertate dagli organi competenti. Il 23enne è accusato di aver scippato un’anziana mentre passeggiava in via Luigi Sturzo; 350 euro il bottino del colpo. A seguito della denuncia della vittima, i carabinieri hanno acquisito le immagini di sistemi di videosorveglianza, riuscendo ad individuare dei frame che immortalavano l’autore del gesto.