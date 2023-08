SAMBUCA DI SICILIA (AGRIGENTO) – Hanno rigato la carrozzeria della Fiat Panda e sul tergicristallo gli hanno fatto trovare una busta con all’interno due cartucce caricate a salve, una delle quali già esplosa. Avvertimento per un pensionato settantenne di Sambuca di Sicilia. Il danno provocato all’anziano, per la carrozzeria tutta rigata, è stato di quasi 2mila euro. Un danno importante, ma è risultata per gli investigatori inquietante la busta con all’interno le due cartucce. Sul caso indagano i carabinieri.