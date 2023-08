Palermo, nel box droga per un milione di euro

PALERMO – I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato un palermitano di 30 anni trovato in possesso di 143 chili di hashish e un chilo di cocaina dal valore al dettaglio di oltre un milione di euro. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati 17 mila euro in banconote. In un box in via dell’Orsa Maggiore alla Guadagna sono stati trovati gli imballi dello stupefacente grazie al fiuto del cane Elisir. Nel magazzino c’era tutto l’occorrente per il confezionamento e diverse figurine di Maradona e Scarface che sarebbero state utilizzate per apporle nei panetti di hashish.

