Nell’aeroporto di Catania anche i topi

CATANIA – Nell’aeroporto Fontanarossa di Catania spuntano anche i topi. A segnalarlo l’associazione dei consumatori d’Italia Consitalia. “Proprio così, cari cittadini e viaggiatori, sembra che alcuni ospiti ‘striscianti’ abbiano deciso di farsi un giretto tra i corridoi dell’aeroporto. Ecco un tocco di originalità che ci mancava, vero?”, scrive in una nota l’associazione.

“Ma bando alle ironie: la presenza di topi all’interno dell’aeroporto sottolinea un serio problema di pulizia e monitoraggio. Consitalia non si limita a chiacchierare, ma alza il guanto di sfida alla situazione attuale, chiedendo con forza che venga effettuata una bonifica e derattizzazione completa e adeguata. Dopo tutto, in un aeroporto, i passeggeri dovrebbero essere gli unici a ‘decollare’, non certo i nostri piccoli amici pelosi”.

“È tempo di mettere ordine e garantire standard igienici ineccepibili, sia per chi lavora nell’aeroporto sia per chi vi transita. Il nostro apprezzamento va a chi, oltre a chiacchiere, mette in atto azioni concrete. Ora tocca all’amministrazione dimostrare che si può fare la differenza e far sì che le piste siano solamente quelle per decollare. Quindi, che aspettiamo? Mettiamoci all’opera e diciamo addio ai piccoli ospiti ‘extra’ nell’aeroporto. Il cielo è il limite, ma non per i topi”, conclude la nota di Consitalia.