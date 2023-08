Catania, preso Marsura

Giochi fatti. Il Catania ha perfezionato l’ingaggio di Davide Marsura. L’esterno d’attacco 29enne arriva in rossazzurro da svincolato dopo aver chiuso il suo rapporto con l’Ascoli (13 presenze e 3 gol in B la scorsa stagione). Formatosi nel settore giovanile dell’Udinese, in passato Marsura (foto Ascoli Calcio) ha vestito le maglie di Modena, Pisa, Livorno, Carpi, Venezia (qui, in B, la sua migliore stagione con 6 gol e partecipazione ai playoff per la promozione in A), Brescia e Feralpisalò. Attaccante che ama partire largo per poi accentrarsi, abile nell’uno contro uno, il nuovo acquisto del Catania vanta in totale 165 presenze e 21 gol in B e 72 presenze e 18 gol in B.

La società rossazzurra, in tarda serata, ha ufficializzato anche l’ingaggio del laterale sinistro di difesa Mattia Maffei, prelevato a titolo definitivo dalla Cavese. Nato ad Avellino, classe 2004, Maffei, aggregato già da qualche tempo al gruppo di Tabbiani, con il club di provenienza ha giocato nelle ultime due stagioni in Serie D e sommando 43 presenze. Al suo attivo anche la partecipazione al Torneo di Viareggio di quest’anno con la maglia della rappresentativa Serie D.