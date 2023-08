Massimino, nuovo bando

Un nuovo bando per la gestione del Massimino. Andato deserto il primo alla scadenza dello scorso 17 luglio, il Comune di Catania ha pubblicato oggi un secondo avviso per “l’affidamento in concessione della gestione, conduzione ed uso dell’impianto sportivo comunale stadio Angelo Massimino”.

Rispetto alla prima versione, che prevedeva un accordo per dieci anni prorogabili per altri dieci, la proposta ha durata sensibilmente più limitata: tre anni, rinnovabili per altri tre. Un passo che va nella direzione auspicata dal Catania Fc, unico vero soggetto interessato. Il club rossazzurro, alla scadenza del primo bando, aveva parlato di “opportunità significativa e in linea con i programmi di crescita strutturale della società e di scelta di non partecipare maturata in considerazione di specifiche riserve relative ad aspetti tecnici”. La durata era proprio l’aspetto principale.

Il Comune si è mosso in tal senso. Come si legge nel nuovo bando, “la durata della concessione è stabilita in anni 3 (tre), decorrenti a far data dalla consegna del complesso polisportivo. La concessione è prorogabile per altri anni 3 (tre) ad insindacabile decisione del Comune e comunque previa motivata valutazione positiva da parte del Comune: a) di un nuovo Programma di Gestione e Conduzione del complesso Polisportivo che dovrà essere redatto osservando le medesime prescrizioni e condizioni che sono previste dal Bando e Disciplinare di gara per detto documento; b) di una Proposta Migliorativa ulteriore a quella prevista dal nuovo Programma di Gestione e Conduzione del complesso Polisportivo; c) del corretto adempimento di tutti gli impegni ed obblighi assunti dal Concessionario per come sono previsti dal presente contratto, dal Bando e Disciplinare di gara e dal Programma di Gestione e Conduzione del complesso Polisportivo costituente la Offerta Tecnica presentata dal Concessionario”.

Il termine per consegnare le offerte è fissato per l’undici settembre prossimo, alle ore 13. In attesa di allora, le modalità di gestione e fruizione dell’impianto da parte del Catania, incluse quelle riguardanti le giornate di gara (il 3 settembre è previsto il debutto stagionale in Serie C contro il Crotone), resteranno disciplinate dalle norme attuali. Al momento l’impianto è interessato da interventi di ammodernamento (nella foto postata dall’assessore allo Sport, Sergio Parisi, i lavori in tribuna B) la cui conclusione è prevista per il 7 febbraio 2024.