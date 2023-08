Marcos Curado ha firmato. Il Catania ha ufficializzato l’ingaggio, già ampiamente annunciato, del difensore centrale argentino, 28 anni, appena svincolatosi dal Perugia e forte di 99 presenze e 2 gol in Serie B. I prossimi passi del club, adesso, riguardano uno-due movimenti in uscita e almeno altrettanti in entrata: il centravanti, che sarà l’ultimo colpo, e prima possibili puntelli per difesa (un altro centrale) e centrocampo.