LENTINI (SIRACUSA) – E’ stato ritrovato morto Filadelfo Alessandro, l’89enne di Lentini scomparso lunedì scorso. Era in via Agnone, a ridosso di un vecchio stabile che ospitava una scuola. Sarebbe deceduto per cause naturali. Alcuni cittadini si sono accorti del corpo e hanno avvisato i carabinieri. Nelle immediate vicinanze era posteggiata la sua motoape. La famiglia aveva lanciato un appello nei giorni scorsi dopo la scomparsa.