MESSINA – I carabinieri di Messina hanno controllato un cantiere edile a Librizzi, realizzato da due distinte imprese. I militari hanno accertato violazioni alle normative vigenti, motivo per il quale hanno denunciato i titolari delle due imprese: uno per aver omesso l’utilizzo di idonei parapetti a tutela della salute dei lavoratori e l’altro per la mancata formazione del personale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A carico dei due responsabili, i militari hanno comminato sanzioni per oltre 15.000 euro. Invece, dei sei lavoratori controllati, tutti sono risultati in regola. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno controllato a Messina e provincia due ristoranti, due bar gelateria e una casa di riposo per anziani, accertando violazioni e sanzionando i titolari per oltre 75.000 euro. Inoltre sono stati scovati 9 lavoratori in nero, motivo per il quale quattro attività sono state sospese.