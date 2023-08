Ladri nella parrocchia di Lentini

LENTINI (SIRACUSA) – Furto di derrate alimentari nella sede della Caritas e degli scout dell’Agesci Lentini 2, entrambe ospitate nella chiesa Cristo Re di Lentini, nel Siracusano. E’ stato il parroco don Marco Scolla a denunciare ai carabinieri il furto dei generi alimentari destinati alle famiglie in difficoltà. Secondo una prima ricostruzione, i ladri si sono introdotti da una finestra e si sono impossessati non solo dei generi alimentari ma anche delle attrezzature che utilizzano gli scout (gruppo elettrogeno, tende, attrezzature da campo). Il danno è di diverse migliaia di euro. Solidarietà alla parrocchia e al gruppo scout è stata espressa dai componenti della Rete civica di Lentini. “Sarà nostra cura, insieme agli altri gruppi consiliari che hanno la stessa sensibilità – dicono – presentare nei prossimi giorni un ordine del giorno per sollevare all’interno del consiglio comunale una riflessione su tale gesto”.