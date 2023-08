Muore in mare a Balestrate

BALESTRATE (PALERMO) – Un palermitano di 56 anni, Casimiro Chiello, è morto questo pomeriggio in mare a Balestrate, nel Palermitano. Sono intervenuti i vigili del fuoco del Saf per recuperare il corpo. Nel luogo del ritrovamento presenti anche i carabinieri e i sanitari del 118. Le operazioni di recupero non sono state semplici tanto che è stato necessario l’intervento delle squadre speciali dei pompieri. Il ritrovamento è avvenuto in una zona dove ci sono scogli. Il medico legale ha accertato che il decesso è avvenuto per un malore avvenuto in mare. Il corpo è stato restituito alla famiglia per celebrare i funerali.