Ferragosto a Fontanarossa: “Dormiremo qui”

CATANIA – Disagi per migliaia di viaggiatori che dovevano tornare a casa e per le persone che venivano a trascorrere le vacanze in Sicilia. Nello scalo aereo catanese, chiuso fino alle 20 a causa della cenere caduta sulle piste per l’eruzione dell’Etna, sono centinaia i passeggeri accampati in attesa di notizie. Molti i giovani, le famiglie con bambini. Moltissimi gli stranieri. Fuori dalle sale dell’aerostazione c’è un caldo torrido e i passeggeri formano una fila lunghissima davanti alla fermata dei taxi: tornano in città nella speranza di poter partire domani.

“Per noi è un grande disagio – dice Michele, 41 anni, di Como – in viaggio con la moglie e due bimbi di 5 e 7 anni. Avevamo il volo di ritorno alle 13.55 ma l’hanno annullato, ci hanno detto che ci faranno partire il 16 da Palermo. Domani non ci sono voli. E dire che all’andata ci siamo beccati anche i disagi a causa dell’incendio. Siamo atterrati a Comiso…”. Seduta a terra tra i bagagli c’è anche una famiglia che doveva tornare a Udine. Marito e moglie viaggiano con due bambini piccoli. “Il prezzo dei biglietti – dice Martina – ce li hanno rimborsati. Ora abbiamo affittato un’automobile. Torneremo a casa in auto”.

“Avevamo il volo per Milano alle 9 ma poi è stato riprogrammato alle 13 e poi è stato cancellato. Per partire se ne parla domani mattina, ma qui minimo sono 100 euro a notte per dormire. Non sappiamo stanotte dove andare. Forse dormiremo qui in aeroporto”, dice una donna ragusana in attesa con il marito e il figlio di tre anni.

Sono centinaia i commenti sulla pagina Facebook dell’aeroporto di Catania. Un viaggiatore catanese scrive: “Ma come si può permettere a una compagnia aerea di decidere dove fare atterrare il volo? Con quale criterio si preferisce deviare un volo su Trapani e non su Comiso? Volo Ryanair da Berlino deviato su Trapani, pullman in direzione Catania… e per non farci cambiare niente, problemi con il motore del pullman e siamo bloccati a Palermo. Complimenti Sac… complimenti Ryanair… I turisti vi ringraziamo immensamente. Nel frattempo… aspettiamo il meccanico! Neanche un mezzo in sostituzione”.