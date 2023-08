Fermato con 100mila euro sottovuoto

VITTORIA (RAGUSA) – I carabinieri hanno denunciato un 38enne per riciclaggio. All’interno dell’auto che guidava militari dell’Arma hanno trovato 100mila euro in banconote, conservate in diverse mazzette sottovuoto. L’uomo, che era in compagnia del figlio minorenne, spiegano gli investigatori, non sarebbe riuscito a fornire una “credibile giustificazione sia sul motivo della detenzione che sull’origine del denaro”, che è stato sequestrato. Il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria. Indagini sono in corso sulla provenienza del denaro