CARINI (PALERMO) – Revocato il divieto temporaneo di balneazione nello specchio di mare davanti alla via Faggio. I parametri microbiologici dei campionamenti dell’acqua, prelevati nella zona lo scorso 8 agosto, sono rientrati nei limiti di legge come accertato dalle analisi del dipartimento di prevenzione dell’Asp di Palermo. Dato che sono venute meno le condizioni che, per tutelare la salute pubblica, hanno portato alla firma dell’ordinanza che stabiliva lo stop alla balneazione, il sindaco Giovì Monteleone ha firmato una nuova ordinanza che rende nuovamente possibile fare il bagno nell’area. Disposta anche la rimozione dei cartelli che segnalavano ai bagnanti il divieto.