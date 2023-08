MENFI (AGRIGENTO)- Un bimbo di 4 anni, Gioele, originario di Menfi, è morto all’ospedale dei bambini “Di Cristina” di Palermo, dov’era ricoverato da dieci giorni per le conseguenze di una grave forma di infezione, probabilmente una meningite. Il sindaco di Menfi Vito Clemente e il suo vice Sandro La Placa hanno raggiunto il capoluogo per stare vicino ai genitori. Per il giorno dei funerali il primo cittadino ha annunciato che proclamerà il lutto cittadino.