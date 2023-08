Domenico Dolce contro i giovani: “Andate a lavorare”

PALERMO – Una bella sfuriata contro i giovani d’oggi, soprattutto siciliani: Domenico Dolce, parlando all’inaugurazione di una mostra fotografica nella sua Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, coincisa con il suo 65esimo compleanno che ha voluto festeggiare in Sicilia, ammonisce i ragazzi e le ragazze, senza mezzi termini. Lo stilista, davanti al suo pubblico, ha proprio bacchettato in linea generale i più giovani per il loro immobilismo e il poco spirito d’iniziativa che dimostrano. “Cosa fai un giorno intero su Facebook? Vai a lavorare!”, avrebbe detto, così come riportato da Repubblica.

Il celebre stilista che ha creato la maison “Dolce e Gabbana” insieme a Stefano Gabbana, avrebbe poi raccontato di quando era giovane e che a 18 anni, con la sua valigia di cartone, è partito alla volta di Milano. Che sia stata una provocazione o meno, la sua, certamente ha scatenato diverse reazioni, soprattutto da parte di chi non la pensa come lui.