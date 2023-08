Momenti di tensione al “Malaspina” di Palermo

PALERMO – Ennesima giornata di tensione nel carcere minorile di Palermo. La polizia penitenziaria ha prima intercettato un lancio di droga dall’esterno del carcere e poi contenuto una protesta di alcuni detenuti presenti al Malaspina. Lo rende noto Paolo La Corte, segretario locale del sindacato autonomo polizia penitenziaria. “Ancora una volta, abbiamo intercettato un lancio dall’esterno del carcere verso gli spazi frequentati dai detenuti. La polizia penitenziaria ha poi scoperto che nell’involucro c’era droga.

Per questo, – dice la Corte – torniamo a evidenziare che è assolutamente necessaria potenziare tecnologicamente la sala regia, fulcro del monitoraggio della sicurezza interna ed esterna, il ripristino del servizio delle sentinelle sul muro di cinta, anche in considerazione che, attiguo al carcere, vi è un grande supermercato dal quale è probabile che avvengano i lanci. Ma fondamentale è anche che vengano assegnati alla direzione dell’Ipm di Palermo anche i fondi per l’acquisto di apparecchi inibitori ai droni capaci di arrivare fin sulle finestre delle celle”. In tarda serata, poi, dopo una lunga opera di mediazione degli agenti, sono rientrati nelle celle del carcere minorile gli adulti ristretti al Malaspina, che avevano inscenato una protesta.