Scooterista finisce sotto un pullman

CATANIA – Una mancata precedenza o una disattenzione sono alla base di un grave incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 10.30, all’incrocio tra il corso Italia e viale della Libertà. Protagonisti un cinquantenne in scooter ed un pullman dell’Interbus con il mezzo a due ruote finito sotto il bus. Immediati i soccorsi, allertati da una telefonata al numero unico d’emergenza 112. Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza del 118 che ha rianimato lo scooterista (privo di sensi all’arrivo dei soccorritori) per poi trasferirlo in codice rosso all’ospedale Cannizzaro. Le indagini sono affidate alla sezione Infortunistica della polizia municipale.