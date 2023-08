Casa di riposo abusiva e con alimenti scaduti

PRIOLO GARGALLO (SIRACUSA) – I carabinieri del Nas ha scoperto una casa di riposo per anziani abusiva, risultata completamente sprovvista di tutti titoli autorizzativi. Nel corso dell’attività ispettiva, il personale dell’Asp ha provveduto alla chiusura dei locali cucina per le gravi carenze igienico – sanitarie. I militari hanno sequestrato 103 chili di alimenti vari (pasta, omogenizzati, frutta, farina carne in scatola), destinati alla somministrazione agli anziani con il termine minimo di conservazione scaduto. Al titolare dell’attività sono state contestate sanzioni per 7mila euro.