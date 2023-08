ACI CASTELLO (CATANIA) – I carabinieri hanno arrestato in flagranza un 34enne acese già noto alle forze dell’ordine per stalking. Dopo una segnalazione al 112, l’uomo è stato rintracciato e bloccato dopo essersi appostato sotto l’abitazione della donna. Il pronto intervento della pattuglia ha consentito che la situazione non degenerasse e ha permesso di assicurare lo stalker all’Autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura dei domiciliari.