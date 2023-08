CATANIA – Un 53enne catanese è stato sorpreso a riscuotere denaro per far parcheggiare sulla pubblica via gli automobilisti diretti ai locali della zona; all’uomo è stato contestato l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, con l’applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria e l’immediato allontanamento dalla zona in cui svolgeva la sua attività illecita.