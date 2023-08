Tutti salvi i migranti bloccati sulla scogliera

Sono terminate le operazioni di recupero dei 34 migranti, fra cui 6 donne, che per 36 ore sono rimasti bloccati sulla scogliera di Capo Ponente a Lampedusa dove, venerdì scorso, dopo aver urtato gli scogli, è naufragato il barchino sul quale viaggiavano. Tre le donne portate al Poliambulatorio, ma nessuna è in gravi condizioni. A recuperare il gruppo è stato il soccorso alpino e speleologico siciliano con l’82esimo Csar dell’Aeronautica militare e i vigili del fuoco “VF 145” in servizio al reparto Volo di Catania.

Tanto i tecnici del Sass e dell’Aeronautica, quanto i vigili del fuoco, si sono calati col verricello e hanno imbarcato tutti i 34 migranti che sono stati portati all’aeroporto di Lampedusa. A coordinare le operazioni di salvataggio è stata la Questura di Agrigento, con un funzionario presente sul posto: il vice questore Cesare Castelli. Trentuno dei migranti, dopo un primo triage sanitario, sono stati già accompagnati all’hotspot di contrada Imbriacola. Lì verranno portate anche le tre donne non appena dimesse dal pronto soccorso. Lo sforzo dei soccorritori è stato grande perché sull’isola ha continuato a soffiare un forte vento di maestrale. I profughi hanno detto di essere originari da Burkina Faso, Camerun, Costa d’Avorio, Guinea, Mali, Nigeria e di essere partiti da Sfax giovedì notte.

E le motovedette della Guardia Costiera hanno tratto in salvo 57 migranti, recuperando a bordo anche i corpi di una donna e di un minore. Alle operazioni di ricerca hanno partecipato anche elicotteri Gdf e Frontex. I migranti si trovavano a bordo di due natanti partiti da Sfax nei giorni scorsi e risulterebbero mancare all’appello circa 30 persone.