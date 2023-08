Il Catania ha trovato il portiere che stava cercando per il ruolo di titolare: è il 26enne Alessandro Livieri. La società rossazzurra ha raggiunto l’accordo col Pisa per un prestito con diritto di riscatto. Piede mancino, Livieri è nato a Milano (viene dalla scuola Milan) ed è alto un metro e novanta. Ha la fama di para-rigori. Dovrebbe prendere in porta il posto di Bethers, titolare lo scorso anno e confermato per la prossima stagione in Serie C, ma destinato alla panchina.