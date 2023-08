Catania alla frutta: sequestrati 140 chili

CATANIA – Quattro venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli sono stati multati dai carabinieri a Catania perché avevano occupato abusivamente la sede stradale e per la mancanza di autorizzazioni. Sono scattate sanzioni per complessivi 8.000 euro. I 4 si erano impossessati di intere porzioni di suolo pubblico, creando intralcio alla circolazione stradale, e uno di loro aveva addirittura predisposto una struttura fissa, con tanto di impianto di energia elettrica, nonostante fosse in possesso di una semplice autorizzazione al commercio itinerante. Tutti i prodotti ortofrutticoli, per un quantitativo complessivo di 140 chili, sono stati devoluti in beneficenza all’oratorio San Filippo Neri di Catania.