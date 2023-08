Urla disperate: ma era solo il vicino ‘virtuale’

CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TRAPANI) – Per i vicini di casa in un appartamento a Castellammare del Golfo era in atto un aggressione. Urla continue e disperate. Così sono stati chiamati i carabinieri. i militari si sono resi conto che nessuno era stato aggredito. Erano solo le grida di un giovane che stava giocando con i videogiochi e indossando le cuffie si era così calato nella realtà virtuale da non rendersi conto che stava arrecando disturbo al vicinato. Il ragazzo si è scusato e ha promesso di non urlare più.