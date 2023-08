Le comunicazioni di sospensione del reddito di cittadinanza dopo aver esaurito le sette mensilità previste dalla legge per le famiglie che non hanno componenti minori, disabili e over 60, e che non sono state ancora prese in carico dai servizi sociosanitari dei Comuni, saranno 30 mila dopo la rata di agosto e meno di 50 mila nei restanti mesi dell’anno per un totale di 80 mila nuove comunicazioni che si aggiungono alle 159 mila già comunicate con gli sms.