Catania, esordio col botto

Debutto col botto in casa con il Crotone, prima trasferta contro il Brindisi. Comincerà così il prossimo campionato del Catania. Definiti i gironi e aggiornate le date della stagione nel consiglio federale svoltosi in mattinata, la Lega Pro ha diramato nel primo pomeriggio il calendario per il campionato di Serie C 2023-2024. Per l’altra siciliana in corsa, il Messina, esordio in campo esterno contro l’Audace Cerignola. Il raggruppamento di rossazzurri, che nell’ultima giornata di andata e ritorno saranno impegnati in un altro big match contro il Benevento, e giallorossi (il doppio derby è previsto il 10 dicembre e il 4 aprile) include una X: la squadra designata a colmare l’incognita è la Casertana, qualora non ci fossero ripescaggi sarà il Pescara, attualmente inserito nel gruppo B, a completare la griglia tornando nel girone del quale faceva già parte lo scorso anno. Di seguito, in grafica, l’intero calendario e quelli del Catania e del Messina (fonte Lega Pro).