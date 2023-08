In Sicilia mai un mese così caldo da 20 anni

La temperatura media mensile di luglio costituisce in assoluto il valore più alto registrato per la Sicilia dal 2002, indipendentemente dal mese. E’ quanto fanno sapere i tecnici del Sias della Regione siciliana. La media mensile delle temperature è pari a 27,74 gradi, mentre la media regionale territoriale (basata sulla stima dei valori sul territorio in relazione alla quota altimetrica e al gradiente medio regionale) risulta pari a 27,87 gradi, confermando la sovrapponibilità dei due dati.

Tra le province Siracusa risulta avere la media più elevata con 29 gradi, mentre Messina la media più bassa con 26,1 gradi. Oltre alla temperatura media mensile risultano superati i record precedenti per media regionale delle temperature massime assolute mensili. La media regionale delle medie mensili delle temperature massime giornaliere. La media regionale delle medie mensili delle temperature minime giornaliere.

Al di là dei valori delle medie, la forte anomalia del mese di luglio è messa in evidenza da alcuni indici climatici. E’ più marcata l’anomalia sul numero di giorni consecutivi con temperature superiori o uguali a 40 gradi. I massimi valori precedenti del 2007 e del 2021 sono circa la metà del valore medio registrato nel 2023, che è pari a 4,3 giorni consecutivi. Tra i capoluoghi di provincia spiccano le stazioni Sias Caltanissetta ed Enna (quest’ultima in contrada Pasquasia, a bassa quota rispetto al centro urbano), che hanno registrato 11 giorni consecutivi con temperature superiori o uguali a 40 gradi.