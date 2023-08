Catania: Di Carmine e Quaini

Il Catania ha trovato il centravanti che cercava. E’ Samuel Di Carmine, seguito da tempo dal club rossazzurro. L’attaccante fiorentino, svincolatosi dal Perugia (29 presenze e 4 gol lo scorso anno), era in procinto di accasarsi al Cosenza, ma nelle ultime ore le insistenze della dirigenza etnea hanno fatto breccia nel giocatore, che ha dato la sua disponibilità al trasferimento. L’operazione, da perfezionare in tempi brevi, garantisce alla squadra quella prima punta di spessore messa in cima alle priorità di mercato.

Di Carmine, 34 anni, ha al suo attivo 49 presenze e 8 gol in Serie A (Fiorentina, Verona e Crotone), 347 presenze e 83 gol in B (Gallipoli, Frosinone, Cittadella, Juve Stabia, Perugia, Entella, Verona con promozione in A nella stagione 2018-2019, culminata con un gol nella finale playoff vinta per 3-0 col Cittadella, e Cremonese, anche in questo caso con promozione in A con una rete nella sfida che sancì il salto di categoria: 2-1 a Como) e 36 presenze e 14 gol in C (Juve Stabia). Il centravanti può vantare inoltre una presenza e un gol in Coppa Uefa con la Fiorentina, 27 presenze e 2 reti nella Championship inglese con il Queens Park Rangers e 5 gare nelle selezioni azzurre giovanili tra Under 18, Under 19 e Under 21.

C’è un’altra novità in arrivo, in casa rossazzurra, e riguarda l’altro nome in ballo da settimane, quello di Alessandro Quaini, 24 anni, difensore centrale fortemente voluto dal tecnico Tabbiani, che lo ha allenato nella scorsa stagione con il Fiorenzuola e lo ha chiesto espressamente in virtù delle sue capacità di impostazione dal basso. L’ingaggio da parte dei rossoneri emiliani di Riccardo Nava dal Piacenza libera Quaini, ora destinato al Catania. Accordo, anche in questo caso, in fase di perfezionamento. Per la gioia di Tabbiani.