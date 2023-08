Palermo, che spreco

Il Bari resta in nove, ma il Palermo non passa. Nessun gol e tante emozioni al San Nicola nel match che tiene a battesimo la nuova B: due espulsi, un rigore fallito, un gol annullato in extremis e ben nove ammoniti. Lo 0-0 non si schioda neppure dagli undici metri a metà del secondo tempo, quando Di Mariano fallisce un penalty concesso per atterramento di Di Cesare su Brunori dopo controllo al Var.

Eppure nel primo tempo s’era visto più il Bari che il Palermo, nonostante un grande brivido in apertura, con Brenno salvato dal palo dopo una presa difettosa su tiro di Brunori. Padroni di casa pericolosi con Nasti involatosi da solo contro Pigliacelli e poi imprecisi al tiro con Sibilli e Maita.

Var protagonista nella ripresa, e non solo per il rigore fallito da Di Mariano: prima l’espulsione diretta a Maita per un fallo a centrocampo inizialmente punito con il giallo, quindi il penalty in favore del Palermo con doppia ammonizione per Di Cesare e conseguente espulsione.

Decisivo anche nel finale, l’ausilio elettronico, quando sull’ennesima mischia in area pugliese, Brunori insacca con il ginocchio ma in posizione irregolare. Finisce in pareggio, davanti ai ventitremila del San Nicola.

BARI-PALERMO 0-0

BARI (4-3-1-2): Brenno 6.5; Dorval 6.5, Di Cesare 5, Vicari 6.5, Ricci 5.5; Benali 5.5 (39′ st Pucino sv), Maiello 6, Maita 5; Sibilli 6 (15′ st Zuzek 6); Diaw sv (15′ pt Scheilder 5.5, 39′ st Edjouma sv), Nasti 6 (16′ st Menez 6). In panchina: Frattali, Perrotta, Matino, Bellomo, Faggi, Lops, Morachioli. Allenatore: Mignani 6.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6.5; Mateju 5.5, Lucioni 6, Marconi 5.5 (24′ st Buttaro 6), Ceccaroni 6; Vasic 6 (33′ st Saric sv), Stulac 5.5 (24′ st Mancuso 6), Gomes 5.5; Insigne 5.5 (33′ st Valente sv), Brunori 6, Di Mariano 5 (33′ st Soleri sv). In panchina: Desplanches, Nespola, Jensen, Segre, Nedelcearu, Damiani. Allenatore: Corini 5.5.

ARBITRO: Maresca di Napoli 5.

NOTE: serata calda, terreno in ottime condizioni, spettatori 22.811 spettatori (8.028 abbonati, 265 tifosi ospiti), incasso non comunicato. Al 23′ st Di Mariano fallisce un calcio di rigore. Espulsi al 5′ st Maita per gioco falloso e al 22′ st Di Cesare per doppia ammonizione. Ammoniti: Marconi, Sibilli, Corini dalla panchina, Maiello, Benali, Vasic, Insigne, Menez, Brenno. Angoli: 5-3 per il Palermo. Recupero: 8′; 10′.