CALTANISSETTA – Un centinaio di migranti ha sfilato in corteo a Caltanissetta per protestare contro i ritardi nell’erogazione del ticket money e chiedere migliori condizioni del centro di accoglienza di Pian del Lago. La protesta è partita proprio dal Cara (Centro accoglienza richiedenti asilo) ed è proseguita verso il centro città. A un certo punto i migranti hanno tentato di bloccare via Rochester, importante arteria cittadina, con conseguenze sul traffico veicolare che è rimasto rallentato per diverso tempo. La manifestazione non ha registrato disordini ed è costantemente monitorata dalle forze di polizia.