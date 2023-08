“Forti e ingiustificabili le carenze della Sac”

Pd e FdI sostengono il sindaco di Catania, Enrico Trantino, che ieri ha puntato il dito contro la Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Catania. All’assemblea dei soci convocata per discutere la relazione sull’incendio nello scalo 16 luglio scorso, ha “stigmatizzato con estrema risolutezza il comportamento” del Consiglio di amministrazione chiedendone le dimissioni, proposta non approvata dai soci della Sac.

Il gruppo consiliare del Pd al Comune di Catania darà “pieno appoggio” al sindaco Enrico Trantino, di FdI, nella sua richiesta di cambio nella governance della Sac: “Crediamo che in questa occasione – osserva il gruppo del Pd al Comune di Catania – il sindaco abbia interpretato fedelmente il sentimento e le paure dei cittadini e delle cittadine catanesi, che hanno tanto sofferto in queste ultime settimane per i disagi provocati da quei fatti e dalle loro conseguenze. Quelle stesse cittadine e quegli stessi cittadini hanno guardato con grande preoccupazione al danno economico che quei fatti hanno provocato e provocheranno in futuro all’economia del territorio”.

“La società che gestisce l’aeroporto della città – sostiene il Pd nella nota – ha sempre attratto gli interessi e le brame di potere dei politicanti e degli affaristi catanesi. È importante a questo punto proseguire su questa strada affrontando la delicata questione della privatizzazione e degli interessi che essa nasconde. Se il sindaco intende proseguire su questa strada, ponendosi sopra le lotte di potere locale tra opposte fazioni in modo da smantellare quel coacervo di potere che si annida anche in quei territori dell’aeroporto – annuncia il gruppo Dem – avrà il pieno appoggio del gruppo consiliare del Pd in seno al consiglio comunale di Catania”.

Sostegno al sindaco Trantino anche dal suo partito, FdI. “La richiesta di dimissioni del cda Sac del sindaco Enrico Trantino è un atto di onestà intellettuale, morale e politica, prima ancora che amministrativa – ha detto Alberto Cardillo, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia a Catania -. A causa degli infiniti disservizi seguiti all’incendio avvenuto in aeroporto, Catania ha vissuto settimane infernali in piena stagione turistica, con danni economici e d’immagine difficilmente quantificabili. Fratelli d’Italia ha già espresso la propria linea e la ribadisce sostenendo l’azione del sindaco Trantino: la gestione Sac ha evidenziato forti carenze, ingiustificabili per il sesto aeroporto italiano. Sarebbe doveroso trarne le conseguenze”.