Catania, applausi in Comune

Presentazione a Palazzo degli Elefanti, questa mattina, per il Catania. A tre giorni dal debutto stagionale, al Massimino contro il Crotone, dirigenza, squadra e staff tecnico sono stati ricevuti al Comune dal sindaco Enrico Trantino e dall’assessore allo Sport Sergio Parisi. Assente il partente Giuseppe Giovinco, fuori dal progetto tecnico. Di seguito, i passaggi principali dell’incontro con la stampa.

TRANTINO. “Sulle vostre gambe poggiano le speranze di un’intera città. Ai giocatori dico che vi vogliamo in Serie B. Quel che ho visto mi consente di essere ottimista. Noi abbiamo fatto la nostra parte realizzando in tempi record la ristrutturazione dello stadio Massimino. Sono certo che questa annata sarà un’altra tappa del rilancio che passa dal progetto Pelligra”.

PARISI. “Un anno dopo l’assegnazione del nuovo titolo sportivo al gruppo Pelligra ci ritroviamo qui, con molto più entusiasmo. Da 25 anni non si faceva nulla al Massimino: il restyling dello stadio è per noi motivo d’orgoglio, frutto di un perfetto gioco di squadra. Sono certo che riusciremo a scrivere un’altra pagina importante di storia per la nostra città e per il nostro calcio”.

GRELLA. “Porto i saluti e i ringraziamenti del presidente Pelligra per quanto il Comune ha fatto sin qui. Se avremo il coraggio di non guardare solo a noi stessi ma mettiamo a disposizione tutte le nostre capacità e collaboriamo per riportare in alto la città, abbiamo grandi opportunità di successo. Molti dei calciatori che abbiamo ingaggiato potevano andare in club di categoria superiore, ma hanno scelto Catania: venerdì sera vedranno cosa significa giocare qui”.