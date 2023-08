Caldo al Sud, da domenica peggiora al Nord

Un’Italia divisa in due, dal punto di vista climatico, per i prossimi giorni: mentre fino a domenica si avranno temperature oltre la media del periodo e afa, poi un ciclone, che si attiverà sulle Isole Britanniche, farà crollare le temperature anche di 12-15 °C a partire dal Nord Italia, portando forti temporali e grandine con chicchi di grosse dimensioni. Nei prossimi giorni a Firenze sono previsti 40°C, a Grosseto 39°C; a Ferrara, Roma, Napoli e Viterbo 38°C; ad Aosta, Bolzano, Milano, Torino e Verona 37°C e a Bergamo, Bologna, Foggia e Padova 36°C; qualche grado in meno invece al Sud.

Venerdì, per la prima volta dopo diversi giorni, vedremo finalmente riapparire il bollino verde per due città: Palermo e Cagliari tornano in una situazione di normalità. Mentre si manterranno le alte temperature, con bollino giallo, cioè in stato di pre-allerta calore, fino a venerdì per Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara e Reggio Calabria. Mercoledì si sono aggiunte Ancona, Cagliari e Palermo. Queste ultime due resteranno gialle anche giovedì. Oltre al caldo diurno si dovranno fare i conti con le notti tropicali, ovvero con valori che poco prima dell’alba non scenderanno sotto i 22-23°C su gran parte delle città. Da domenica l’anticiclone proveniente dall’Africa perderà forza e lo scontro con l’aria più fresca del ciclone dal Nord Europa creerà le condizioni ideali per lo sviluppo e lo scoppio di violenti temporali e grandinate al Nord.

Per la Sicilia, secondo le previsioni degli esperti di 3B Meteo, un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico, su litorale tirrenico e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata di domani; sul litorale ionico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata.