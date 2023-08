Catania: c’è Dubickas

Un altro attaccante per il Catania. E’ il lituano Edgaras Dubickas, centravanti 25enne lo scorso anno in forza al Pordenone ma il cui cartellino era di proprietà del Pisa, società per la quale non è però mai sceso in campo.

In cerca di un’opzione in più per il ruolo di prima punta dopo l’ingaggio di Samuel Di Carmine, andato ad aggiungersi al confermato Manuel Sarao, la dirigenza rossazzurra ha concentrato le proprie attenzioni sul centravanti che ha cominciato il suo percorso in Italia nelle giovanili del Crotone per poi proseguire nel Lecce, club con il quale ha debuttato in C nel 2017-2018 (18 presenze e 1 gol) collezionando poi 6 presenze in B e una in A (due minuti nel 2-2 col Cagliari nel novembre del 2019) nel triennio seguente, intervallato da due prestiti in C alla Sicula Leonzio (9 partite, 2 reti) e al Gubbio (6/0).

Dopo un nuovo prestito in C, stavolta al Livorno (16/5), ecco le esperienze al Piacenza (33/10) e al Pordenone (37/8) per un totale di 115 gare e 26 gol in Lega Pro. Al suo attivo, il nuovo acquisto rossazzurro ha inoltre 4 presenze nella nazionale maggiore lituana e 17 (con un gol nell’Under 21) nelle giovanili.

Per fare posto nella lista dei 24 a Dubickas, con il quale si è raggiunto un accordo che va solo messo nero su bianco, il Catania pensa ora anche ad almeno un movimento in uscita. In cima alla lista dei partenti resta Giovinco, elemento che non rientra nei piani di Tabbiani e che sinora non è stato mai impiegato nelle amichevoli svolte durante la preparazione estiva.