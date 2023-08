Oltre diecimila “Figli del Vulcano”

Numeri da record per la campagna abbonamenti del Catania. A soli due giorni dal via è stata già superata quota diecimila. Il boom registrato nella prima giornata con 7.417 tessere staccate ha avuto un seguito all’altezza. Al termine della seconda giornata d’attività dei botteghini in piazza Spedini sono 10.020 gli abbonamenti già sottoscritti. Già esaurita la curva nord.

PREZZI ABBONAMENTI. Vecchi abbonati: curve 90 euro (ridotto 80), tribuna B 240 (200), tribuna A 330 (270), elite 500. Nuovi abbonati: curve 120 euro (100 ridotto), tribuna B 290 (240), tribuna A 380 (320), elite 600. Tribuna d’onore: 1000 (verrà attivato in un secondo momento). Under 12 tariffa unica di 20 euro per tutti i settori: un adulto in possesso di abbonamento potrà acquistare fino ad un massimo di due abbonamenti riservati ad under 12, validi per lo stesso settore e sarà tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per l’intera durata della manifestazione sportiva. Gli abbonamenti under 12 potranno essere acquistati esclusivamente ai botteghini, in piazza Spedini.

BOTTEGHINI. Orari apertura. Dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00. Sabato: dalle ore 9.00 alle 14.00. Domenica: chiusura.