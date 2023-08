Borsa piena di soldi smarrita al Garibaldi, vigilantes la restituiscono

CATANIA – Due agenti della Mondialpool security spa di Termini Imerese in servizio all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania hanno trovato una borsa con 1.200 euro, carte di credito e documenti – che è stata restituita alla proprietaria. Era di una donna che l’aveva dimentica dopo “una visita di controllo delicata” e che ha scritto una lettera di ringraziamento alla direzione dell’ospedale. La vicenda è avvenuta lo scorso luglio, ma è stata resa nota oggi dal Garibaldi dopo che il commissario straordinario Fabrizio de Nicola ha incontrato due agenti, Domenico Di Stefano e Rosario Romeo, per complimentarsi e annunciare per loro un encomio ufficiale.