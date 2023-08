Il Catania dà i numeri

Il Catania Fc ha reso nota la numerazione ufficiale della prima squadra per la stagione sportiva 2023/2024. Venticinque gli atleti in gruppo. Non ci sono il difensore Somma e l’attaccante Giovinco, entrambi partenti. Ecco la numerazione.

1. Bethers – Klāvs Bethers

2. Curado – Marcos Curado

3. Maffei – Mattia Maffei

5. Rapisarda – Francesco Rapisarda

7. De Luca – Giuseppe De Luca

8. Rocca – Michele Rocca

9. Sarao – Manuel Sarao

10. Di Carmine – Samuel Di Carmine

11. Mazzotta – Antonio Mazzotta

12. Torrisi – Christian Torrisi

15. Privitera – Lorenzo Privitera

16. Quaini – Alessandro Quaini

17. Dubickas – Edgaras Dubickas

18. Rizzo – Giuseppe Rizzo

20. Popovic – Gabriel Popovic

21. Ladinetti – Riccardo Ladinetti

22. Livieri – Alessandro Livieri

23. Palermo – Marco Palermo

24. Bocic – Miloš Bočić

26. Lorenzini – Filippo Lorenzini

27. Castellini – Alessio Castellini

31. Chiarella – Marco Chiarella

32. Chiricò – Cosimo Chiricò

33. Zammarini – Roberto Zammarini

77. Marsura – Davide Marsura