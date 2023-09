CALTANISSETTA – La guardia di finanza hanno individuato in più esercizi commerciali della provincia circa 5mila prodotti non sicuri, compresi articoli per la cura della persona e della casa, oggettistica varia e giocattoli, privi dei necessari requisiti di conformità e sicurezza, oltre che delle indicazioni sulla loro provenienza, in violazione del “Codice del consumo” e della speciale normativa di settore. I prodotti sono stati sequestrati amministrativamente e sono elevate sanzioni fino a 25.000 euro per ciascun esercizio commerciale ispezionato.