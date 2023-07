A Palermo controlli, multe e sequestri della polizia nei locali della movida, in piazza Magione, dove il pub Dandy, la pizzeria Ammaciuni e il bar Gudà sono stati denunciati e sanzionati per aver occupato una superficie di suolo pubblico superiore a quella avuta in concessione. Il gestore del pub è stato multato anche per la diffusione di musica all’esterno e per il locale è scattato il sequestro amministrativo dell’apparecchiatura per 5 giorni. Controlli anche alla Vucciria, dove sono stati sequestrati due banconi frigo e una vetrina utilizzati per la vendita a dettaglio di bevande alcoliche in bottiglia.