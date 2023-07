Fontanarossa: Salvini convoca un tavolo al Mit

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha convocato per domani, martedì 25 luglio, un tavolo al Mit per affrontare il dossier dell’aeroporto di Catania. Sono stati invitati tutti i soggetti interessati.

E sulla questione è intervenuto anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “Come preannunciato nella giornata di ieri, il ministro -si legge su una nota – ha trasmesso oggi una lettera alla Società Aeroporto Catania (Sac) e ad Enac per sollecitare precise informazioni relative ai piani di ammodernamento dello scalo aeroportuale di Catania e sulle tempistiche di riapertura dopo l’incendio che ne ha gravemente compromesso l’operatività”.

“È un momento di particolare difficoltà per Catania, anche per la concomitante e perdurante chiusura dell’aeroporto. Passata la emergenza di questi giorni, dovremo tutti metterci attorno a un tavolo per rendere conto ognuno delle proprie condotte commissive e omissive e lavorare affinché simili crisi non debbano più ripetersi”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, a conclusione di un incontro in prefettura a Catania dove da giorni, in molti quartieri, manca luce e acqua causato da gran caldo.

“La situazione resta critica e siamo molto preoccupati. Questa visita promossa dal Partito democratico è stata opportuna. Riferiremo in commissione Trasporti sulle iniziative da intraprendere anche alla luce di questi lavori che stanno andando avanti. Però restiamo molto critici e molto preoccupati”. Lo ha detto il componente del Pd in commissione Trasporti alla Camera e segretario del partito in Sicilia, Anthony Barbagallo, dopo un sopralluogo all’aeroporto di Catania. “Non mi convince – ha aggiunto – come è stata gestita l’emergenza non soltanto da parte dalla Sac, ma anche da Enac, Enav e da mille rivoli di società di trasporto pubblico che stanno gestendo il trasferimento dei passeggeri da un punto all’altro dell’isola”. “Noi non partecipiamo agli scontri politici del centrodestra che, tra l’altro, sono all’ordine del giorno – ha affermato Barbagallo – l’idea è quella della solita corsa alla poltrona, della solita lottizzazione dei posti che è una specialità del centrodestra in Sicilia”. Sulla piena funzionalità dello scalo, Barbagallo non ha fatto previsioni: “loro – ha spiegato – dicono di avere riaperto l’aeroporto con alcuni voli, cercheremo di capire dove sta la verità perché c’è un poco di confusione”.